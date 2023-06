Festa della Repubblica: alle Muse di scena l’Orchestra di Fiati

Il Teatro delle Muse e l’Orchestra Fiati di Ancona: una coppia ormai consolidata. Per l’ennesima volta l’orchestra suonerà nel Massimo cittadino, domani sera alle ore 21. L’occasione è il ‘Concerto della Festa della Repubblica’. L’orchestra, con l’oboe solista Francesco Di Rosa e con la direzione del maestro Mirco Barani, eseguirà musiche di Appermont, Aquilanti, Reed, Bernstein e Marquez. Presenterà la serata Roberto Cardinali. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it. Per informazioni ci si può rivolgere al punto informativo l’Edicola IAT in piazza Roma (3392922855). La Festa della Repubblica si arricchisce di un’altra iniziativa musicale in uno spazio inedito, al Piano. Oggi (ore 18.30) nella piazzetta del supermercato Coop si esibirà infatti la Banda Musicale di Torrette.