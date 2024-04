Festa della Scienza e della Filosofia. Protagonisti Bottazzini e Mancuso

Si scaldano i motori per la Festa della Scienza e della Filosofia, che animerà Fabriano dal 12 al 13 aprile. La manifestazione porta con sé il sottotitolo "Virtute e Canoscenza" e vuole essere un omaggio a Dante e all’anelito dell’uomo a espandere gli orizzonti della propria conoscenza, oltre che un omaggio alla prima edizione a stampa della Divina Commedia, realizzata a Foligno nel 1472. La festa si rivolge e coinvolge i giovani, studenti delle ultime classi degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di secondo grado, e tutta la società civile. Il tema di questa edizione è "Il Mediterraneo: da culla della scienza e della filosofia a scenario delle sfide per il cambiamento". Dopo l’inaugurazione l’11 aprile al teatro Gentile, l’indomani alle 16, a palazzo del Podestà, ospite d’eccezione sarà Umberto Bottazzini, già professore ordinario di storia della matematica all’Università di Milano, che parlerà di "Matematica sulle sponde del Mediterraneo". Alle 17, sempre il 12 aprile, al cinema Montinin approderà il teologo laico e filosofo Vito Mancuso. "È un evento culturale di grande spessore – sottolinea l’assessore Maura Nataloni – per la qualità dei contenuti e dei relatori. È un momento in cui la cultura si pone alla base dell’innovazione, dello sviluppo sostenibile che noi vogliamo dare ai nostri territori. Un momento di congiunzione di due città, Fabriano e Foligno, che hanno punti in comune da secoli, nell’arte, nella carta e nello sviluppo industriale. Due città che si pongono come aree di riferimento interne per uno sviluppo futuro attraverso una proposta progettuale innovativa". sa. fe.