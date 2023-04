Festa della Scienza e della Filosofia, successo di pubblico

Si è conclusa con grande successo la prima edizione fabrianese della Festa della Scienza e della Filosofia organizzata dal Rotary club di Fabriano in collaborazione con il laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Grande partecipazione e gradimento da parte del pubblico. Le città di Fabriano e Foligno si sono unite nel nome della cultura nell’ambito della XII "Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza", che si è tenuta a Foligno dal 20 aprile ed è stata intitolata "Ulisse del XXI secolo. La scienza strumento per affrontare le crisi globali". Fabriano ha ospitato una sezione parallela della manifestazione, con 16 conferenze che hanno visto approdare in città importanti relatori, accolti in spazi simbolo della città messi a disposizione dal Comune di Fabriano e dalla Fondazione Carifac. La Festa ha visto anche una sezione laboratoriale, rivolta agli studenti delle scuole superiori, curata dalle università marchigiane. "I nostri – ha detto il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli – sono territori vicini, condividono l’Appennino e anche la storia, la nostra idea è contribuire, insieme a Fabriano e a altre città nei prossimi anni, a far diventare questo incontro che appartenga a tutto il centro Italia".