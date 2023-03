Festa dell’Albero, si pulisce il parco del Granita

Ecco la Festa dell’Albero: sabato dalle 14.30, al parco del Granita, grazie al supporto di Jesi Clean si procederà alla pulizia del torrente, con Wwf e circolo fotografico Ferretti che documenteranno la pulizia e racconteranno l’importanza di questo spazio. L’associazione Jesi Clean metterà a disposizione dei partecipanti guanti, bastone per la raccolta e sacchi portarifiuti. Dedicato ai pedali invece il secondo appuntamento, domenica, con un tour in bici attraverso i parchi della città. Il ritrovo - insieme ai rappresentanti della Fiab Vallesina, Fondazione Michele Scarponi, Legambiente, Wwf, Jesi Clean e Gruppo micologico jesino Federico II - è alle 9.30 ai giardini pubblici di Viale Cavallotti muniti di bicicletta. Da qui si partirà alla volta del parco del Ventaglio dove vi sarà la piantumazione di un albero simbolico insieme a Rolando Marini l’"uomo che pianta gli alberi". Di nuovo in sella poi, per raggiungere il parco del Vallato: anche qui la piantumazione di un albero simbolico e il racconto di David Belfiori (Wwf) sul progetto dell’oasi delle api a cui farà seguito la narrazione della "guerilla gardening", (a cura di Legambiente). Poi agli Orti Pace una terza piantumazione simbolica con letture rivolte a tutti a cura di Ortolibreria, quindi l’arrivo al bosco urbano in Via Bocconi con pic-nic insieme.