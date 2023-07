Festa dell'Amicizia, un'amichevole di calcio in memoria di Elisa e Gianluca

C’è una grande iniziativa di solidarietà che scende in campo oggi a Castelfidardo che prende il nome di Festa dell’amicizia. "Ragazze e ragazzi si sfideranno in un’amichevole partita di calcio per ricordare i nostri due capitani, Elisa Del Vicario e Gianluca Carotti. Unitevi tutti per una serata in allegria, divertimento e solidarietà. Tutto il ricavato andrà in beneficenza alla Croce Verde e al Gruppo Raoul Follerau", dicono gli organizzatori, tra cui i familiari della coppia. Il 46enne fidardense scomparve nel marzo 2019 in un terribile incidente stradale a Porto Recanati con la compagna, Elisa, 40 anni. I due erano campioni nel campo e nella vita. Lo stadio di via Turati di Villa Musone di Recanati è stato già intitolato a Gianluca. Quelli che li ha coinvolti è stato un lutto enorme per la città della fisarmonica che non si dà pace. L’appuntamento è per le 21 al campo del circolo San Rocchetto per l’amichevole che coinvolgerà tanti fidardensi che hanno deciso di partecipare in loro memoria.