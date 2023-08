Festa dell’Assunta La processione e la benedizione delle batane

Portonovo è un luogo in cui la bellezza della natura si sposa con i sapori autentici della tradizione. Un mix di incredibile fascino che la baia inequivocabilmente trasmette a chi la visita, soprattutto in giornate particolari come il 15 agosto quando l’immagine della Madonna, Stella del Mare, scende dal Poggio alla baia per essere portata in processione alla chiesa di Santa Maria. La Festa del Mare, dedicata alla solennità dell’Assunta, ogni anno richiama fedeli da ogni parte, abitanti del luogo ma anche tantissimi turisti. Alle 9, in piazzetta ha preso avvio la processione, preceduta dalla banda musicale di Torrette e dall’immagine della Madonna, con l’Arcivescovo di Ancona e Osimo, Mons. Angelo Spina, il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, l’Assessore Antonella Andreoli, il Presidente del Consiglio comunale, Simone Pizzi, le autorità militari. "La festa del 15 agosto a Portonovo - ha detto Spina - è molto sentita per la devozione alla Madonna. E’ una festa che ci fa guardare il Cielo dove è stata Assunta anima e corpo. Un segno di speranza, la nostra vita è importante e benedetta ed ha un destino immenso che è la gloria di Dio, il Paradiso". La Festa è organizzata dalla parrocchia e dalla Confraternita del Santissimo Sacramento del Poggio ed ha origini antichissime. "E’ una giornata importante per la storia di questo luogo, - ha evidenziato il sindaco Silvetti - uno dei borghi più belli della nostra città, cui l’amministrazione comunale intende dare un significativo atto di presenza e di partecipazione. Siamo particolarmente legati alle tradizioni del nostro territorio e per noi è importante valorizzarle sempre di più". Alle 9.30, nello spazio antistante la Chiesetta, Mons. Spina ha presieduto la celebrazione eucaristica con il parroco di Camerano don Aldo Pieroni. Al termine della messa il Vescovo si è recato dietro l’abside della chiesa da dove ha benedetto le tantissime imbarcazioni nel tratto di mare sottostante, ed è poi salito sulla batana, insieme dal Sindaco Silvetti, con ai remi Edoardo Rubini, seguito da altre batane, canoe, sup e gommoni. La processione si è fermata all’argo e il Vescovo ha lanciato in mare una corona di alloro in memoria dei caduti in mare e poi ha costeggiato tutta la spiaggia, dalla Capannina a Ramona, per benedire i bagnanti e facendo tappa davanti alla Torre De Bosis per il tradizionale saluto. Claudio Desideri