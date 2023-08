Festa delle medie, una serata Amarcord

Un passa parola tra vecchi compagni di scuola che in poco tempo hanno messo in piedi una cena dopo 35 anni che non si vedevano. Serata amarcord sabato scorso a Falconara dove 12 ex allievi della scuola media Giulio Cesare si sono rivisti per scambiare due chiacchiere e vecchi ricordi. La cena si è tenuta allo chalet "Le Palme" e oltre agli ex alunni hanno preso parte alla rimpatriata anche alcuni familiari degli ex studenti. Insomma una cena allargata che ha segnato il passo del tempo visto che l’ultima volta che erano tutti insieme era il lontano 1988. La classe che si è ritrovata era la f, la prima, la seconda e la terza media degli anni che vanno dal 1985 al 1988. Una organizzazione "lampo - stando ad uno degli ideatori, Davide Baffa Scinnelli – anche con la presenza dei nostri familiari per ricordare i nostri trascorsi durante tre anni vissuti a scuola". Hanno detto "presente" alla cena, oltre a Davide anche Marina Baldassini, Luca Balestra, Massimo Balestra, Alessia Bertolini, Fabrizio Dominelli, Tiziano Ferraiuolo, Luca Fiorini, Patrizia Manci, Barbara Morini, Diego Pierini e Arianna Serpilli. La serata è trascorsa con vecchi ricordi di scuola, dalle interrogazioni finite male ai successi nei compiti in classe. C’è chi ha ricordato i brutti voti presi, gli scherzi fatti al vicino di banco, i ritardi all’entrata, qualche rimprovero di troppo di insegnanti severi e le risate alle gite scolastiche, il momento più bello della scuola. La cena è proseguita allegramente con qualche imitazione dei prof, dei bidelli della scuola, i compiti a casa quando alcuni della classe si riunivano per prepararsi alle interrogazioni e con ricordi che hanno toccato anche le prime cotte tra i banchi di scuola. Gli ex alunni si sono salutati con la promessa di fare un’altra cena ma non tra 35 anni.

ma. ver.