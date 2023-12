Festa dell’Immacolata, Messa in basilica e tante iniziative

Il santuario pontificio della Santa Casa di Loreto invita tutti i fedeli ad accendere una candela domani sera e porla sulla finestra unendosi così alla tradizionale accensione dei falò nelle campagne che fin dal Seicento ricordano il percorso della Casa di Maria sul colle per l’Immacolata. Stamattina celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Gianpiero Palmieri, Arcivescovo di Ascoli Piceno e vicepresidente per l’Italia centrale della Conferenza Episcopale Italiana, e domani alle 16.45 rievocazione storica della Traslazione della Santa Casa a cura dell’associazione dei Rioni della Città di Loreto cui seguirà la benedizione del fuoco nella piazza antistante il Santuario. Osimo inaugura oggi la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Boccolino mentre Castelfidardo accende l’albero in piazza della Repubblica alle 17. A Camerano alle 16 in piazza Roma "Natale on the road", una serie di iniziative dedicate alle famiglie ed ai più piccoli. A Numana alle 18 concerto con cori natalizi e ad Offagna l’appuntamento è alle 18.30 per l’accensione e le Botteghe aperte.