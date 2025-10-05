Festa dello sport, tutti i riconoscimenti

"Da atleta è una grande soddisfazione vedere tanti giovanissimi partecipare a questa giornata organizzata per ringraziarvi. Lo sport insegna che gli obiettivi si raggiungono con sudore e fatica, una lezione che vi porterete dietro per tutta la vita".

Parole dell’assessore Ilenia Orologio, pronunciate venerdì al Castello a margine dell’iniziativa ‘Falconara premia lo sport’, con la quale – assieme al sindaco Stefania Signorini – le autorità hanno voluto congratularsi con gli atleti delle società falconaresi, e in genere con i falconaresi impegnati nel mondo dello sport, che hanno ottenuto riconoscimenti nell’ultimo anno.

Tra questi, tre giovanissime: Mia Spadoni, di sette anni, iscritta all’Atletica Falconara, cui è stato consegnato un attestato per i risultati nella categoria C6/7 anni di atletica, specialità corsa.

E ancora Sofia e Sara Filottrani, rispettivamente sette e undici anni, che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nel mondo del ciclismo.

Ricevuto anche l’arbitro Michele Brunelli, promosso fischietto internazionale di pallavolo nel Gruppo 2 della Cev.

Una doppia premiazione ha riguardato il Beach Volley Institute, rappresentata dalla presidente Cecilia Pisa e dall’allenatrice Valentina Bellucci: attestati sono stati consegnati per la squadra over 43 maschile, che ha conquistato il titolo di campione d’Italia alle finali nazionali delle Aibvc Club Series, e per la squadra maschile con il capitano Samuele Ciciliani, vittoriosa nella serie A maschile nel campionato di Società nazionale Aibvc di beach volley.

Un attestato è andato poi a Nicholas Bonvini, per i prestigiosi meriti sportivi ottenuti nei campionati italiani master di nuoto di fondo.

Di rilevanza mondiale, poi, i risultati ottenuti da Kimberley Agostinelli, che ha conquistato il secondo posto nella categoria Elite senior al World Art Championship di Pole Dance.

Un riconoscimento è stato tributato a Pietro Zandri, riuscito a conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali di Vela 29er.