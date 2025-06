"Festa dell’Unità bloccata", il Pd contro il Comune

Il divieto di organizzare manifestazioni in spazi pubblici non consentirà al Pd di organizzare la Festa del’Unità. "Il 17 aprile scorso l’amministrazione Olivetti ha pubblicato la delibera 75 che ‘sospende la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025’ – spiega il Pd in un comunicato -. La delibera entrerà in vigore il primo giugno ed è la stessa che viene riproposta regolarmente ogni anno, questa volta con delle novità importanti e rappresentative di come chi governa la nostra città intenda il confronto democratico e la libera espressione. Nella delibera vengono delineate e notevolmente allargate, con nuove strade, intere vie e giardini della nostra città, le zone blindate e precluse da qualsiasi tipo di attività di comunicazione ed "iniziative di vario genere che non rientrino nella programmazione estiva". Tra queste rientrano i giardini Morandi dove si è sempre svolta la festa dell’Unità, giardini che fino agli anni 2000, hanno ospitato, durante l’estate le feste organizzate dai partiti politici. "È un atteggiamento preoccupante che dimostra una grave povertà di pensiero che si limita ad ostacolare le voci libere – prosegue il comunicato -: una pratica troppo pericolosa che per la nostra amministrazione è meglio evitare. Continueremo ad impegnarci ed a lottare per i valori della democrazia e del dialogo, informando e comunicando con la nostra comunità".