Festa dell'Uva: Foglio di Via a 20enne Armato a Cupramontana

Giovane girava armato alla festa dell’uva: dopo la denuncia arriva il foglio di via. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso, ieri un foglio di via obbligatorio a carico di un giovane di origine russa di 20 anni, su proposta del comando compagnia carabinieri di Fabriano. Durante una delle serate dell’86esima sagra dell’Uva il 20enne è stato beccato con uno sfollagente, una barra cilindrica di metallo di 42 centimetri nascosta nei pantaloni. È stato prima denunciato a piede libero per la violazione delle norme sulla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e ora non potrà tornare a Cupramontana per due anni. Il 20enne con precedenti giudiziari, si trovava in compagnia di numerosi giovani, anche minorenni, anche loro con precedenti, e versava in un evidente stato di nervosismo durante il controllo effettuato dai carabinieri. La situazione aveva destato preoccupazione nei partecipanti alla sagra, accortisi dell’oggetto trasportato dal soggetto. Ritenuto persona socialmente pericolosa in quanto la sua condotta ha accresciuto il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, il questore ha disposto il divieto per lui di far ritorno nel Comune di Cupramontana fino al 2025.