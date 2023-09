Festa di beneficenza: raccolta fondi per acquistare tablet per i piccoli malati

Sette dj pronti a esibirsi gratuitamente, uno chalet che si apre alla solidarietà. È nata così l’iniziativa che verrà realizzata domenica, dalle 16.30 fino a oltre la mezzanotte, che permetterà di raccogliere fondi destinati ai bambini della Oncoematologia Pediatrica del Salesi di Ancona. L’evento andrà in scena al Caracas Cafè di Falconara e parte del ricavato verrà utilizzata per l’acquisto di specifici tablet per i piccoli "guerrieri" ospedalizzati. A tessere la tela per dar vita all’iniziativa sono stati il noto artista falconarese Andrea Agostini e i tre soci gestori del locale, i fratelli Alex e Kevin Baldoni e Simone Vannini. In console si alterneranno i dj Ago, Fabio Pelosi, Zava, Mome, Annrick, Castino e Kiare.

"Da tempo pensavamo a una festa di chiusura della stagione estiva e abbiamo pensato di farla chiamando tutti i dj che suonano da noi, ma soprattutto legando l’evento alla solidarietà per regalare un sorriso ai bimbi del Salesi", racconta Alex Baldoni. E rincara la dose dj Ago che, spesso, assieme ad altri promuove manifestazioni per l’ospedale pediatrico di Ancona: "Ringrazio a nome di tutto il reparto 3°C, il Caracas Cafè per il nobile evento – dice –. Un onore per me condividere la console per tale scopo benefico. Grazie a tutti i dj per suonare gratuitamente. Noi ci mettiamo il cuore e la musica, voi la vostra presenza", invitando il pubblico nello storico chalet falconarese.

Chalet nel quale la musica resta al ‘centro del mondo’: oggi, infatti, è prevista l’ultima notte di balli con i suoni afro di Marzio e Neo, dopo un’estate ricca di presenze e successi. Dunque una domenica tra danze e beneficenza. Al Caracas Cafè è tutto pronto.

Giacomo Giampieri