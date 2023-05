Festa di compleanno per il Bagolo: c’è il sound beat delle Rimmel

Festa di compleanno al Bagolo Caffetteria di Ancona. Il locale in via Castelfidardo compie infatti sei anni, e per l’occasione domani, dalle ore 19, propone un concerto all’insegna della musica dei mitici anni ‘50 e ‘60. A esibirsi saranno Le Rimmel, con il loro sound beat e rock’n’roll tutto al femminile. La band, che anche nel look vuole sottolineare la sua passione per quel periodo d’oro della musica leggera, è nota per saper trasmettere tutta la propria energia al pubblico, attraverso brani che hanno fatto ballare, cantare e sognare tutte le generazioni. Il divertimento è assicurato.