Festa di Fondazione Città di Senigallia: Ospiti e Familiari in Festa a Senigallia

La Fondazione Città di Senigallia festeggia gli ospiti della struttura che insieme ai familiari hanno potuto partecipare a una vera e propria festa con tanto di karaoke, balli di gruppo ed un’ottima cena preparata dai responsabili della Cimas, la ditta che si è aggiudicato il servizio cucina dopo l’esternalizzazione della mensa.

Gli ospiti, i familiari ed i dipendenti dal pomeriggio sino alla serata hanno trascorso un momento di condivisione e felicità, elementi che sono alla base dell’ospitalità che la Fondazione assicura agli ospiti insieme agli standards qualitativi del servizio socio sanitario.

"É stato un momento di gioia per gli ospiti, i loro familiari, i dipendenti e la Fondazione tutta, che testimonia come il lavoro di ristrutturazione dell’Ente non passa solo tramite una razionalizzazione dei conti e la soluzione dei tanti problemi economici che la gravano, ma anche tramite un intenso lavoro di squadra che coinvolge tutti i dipendenti, ai quali va il mio ringraziamento per la passione e la professionalità che fanno della struttura per anziani una vera e propria casa accogliente per gli anziani ed un’eccellenza del territorio" ha spiegato il Commissario Straordinario avvocato Corrado Canafoglia.