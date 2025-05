Festa di inizio estate al Punto Luce di Save the children

Festa di fine inverno e di inizio estate per il Punto Luce Ancona di Save the Children, spazio ad alta intensità educativa messo a disposizione dal Comune di Ancona, gestito dalla Cooperativa Polo9. L’appuntamento è per il prossimo venerdì 30 maggio dalle ore 16 alle ore 18:30, nella sede in Largo Palatucci.

Qui verrà allestita una piccola mostra per i genitori con le opere fatte dai bambini durante i laboratori creativi svolti nel corso dell’anno; inoltre sarà presentata una coreografia di break dance e una performance canora da parte del gruppo di laboratorio di produzione musicale.

L’attività del Punto Luce proseguirà anche nel periodo estivo. Infatti dopo la chiusura delle scuole, vengono proposte molteplici attività, tutte gratuite, per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni, con il coinvolgimento delle loro famiglie e del territorio, quali: accompagnamento allo studio, attività ludiche all’aperto, promozione della lettura, laboratori musicali e di espressione artistico-creativa, attività sportive, promozione dell’uso consapevole dei nuovi media, sensibilizzazione e valorizzazione del territorio.

L’équipe di lavoro è composta da una coordinatrice, da educatori e dalla preziosa rete di volontari, coinvolti sia per la realizzazione di laboratori specifici, sia per attività di animazione, socializzazione e accompagnamento allo studio.