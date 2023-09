Festa di San Giuseppe da record. Oltre 7mila persone per Gazzè

Mai così tanta gente ha affollato il centro storico osimano per i concerti delle feste patronali di San Giuseppe da Copertino. Secondo una prima stima, in particolare per il concerto di Max Gazzè e l’orchestra di Mirko Casadei, figlio di Raoul, lunedì c’erano oltre 7mila persone. Numeri che inorgogliscono l’amministrazione comunale e la giunta che celebra il suo "ultimo" patrono prima delle elezioni del prossimo anno. "Un concerto da ricordare, con uno dei miei cantautori preferiti, da sempre. Una chiusura di secondo mandato coinvolgente ed emozionante", ha detto l’assessore al Turismo Michela Glorio allo scatto di una foto con Gazzè. A rimediare il guasto del tiramisù sono state messe a servizio fino a tre navette che hanno girato in continuazione e non si sono create, dicono dalla Osimo servizi, file eccessive se non per mezz’ora domenica alle 18. E’ stata una delle serate con più accesso in centro degli ultimi anni: il maxiparcheggio di via Colombo pieno per oltre quattro-cinque ore al massimo e impianto di risalita e navette a pieno regime dalle 17.30-18 all’una.