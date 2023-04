"Festa di Scienza" in città e a Foligno

"Un evento dal contenuto di grande valore centrato su ‘Virtute e Canoscenza’, omaggio a Dante e al desiderio umano di ampliare gli orizzonti del sapere: un messaggio quanto mai attuale e necessario in questo momento storico che stiamo attraversando". Così ieri l’assessore regionale Chiara Biondi nel presentare il programma ufficiale della XII edizione della ‘Festa di Scienza e di Filosofia-Virtute e Canoscenza’ che si svolgerà tra il 20 e il 23 aprile 2023 per la prima volta in due città: a Foligno e, il 21 e 22 aprile, a Fabriano. Le due città sono unite dagli Appennini, dall’opera di Gentile da Fabriano e dalla storia della produzione della carta. Il programma, frutto della collaborazione fra il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Associazione di volontariato di 24 scuole umbre e del Rotary Club di Fabriano, prevede una serie di appuntamenti e incontri con relatori di rilievo sul tema ‘Ulisse del XXI secolo. La Scienza strumento per affrontare le crisi globali’. Per Chiara Biondi "un’occasione anche per creare un momento altamente educativo nel confronto con le scuole e i giovani, che sono il cuore pulsante della Festa, ai quali rivolgiamo massima attenzione".