Festa dopo il furto. Ma viene incastrato

Dopo la denuncia per furto pluriaggravato arriva anche la misura cautelare per il ladro che il 13 novembre scorso aveva rubato un borsello con degli orologi e 1.500 euro in contanti, all’interno di una officina meccanica del Piano. Il 47enne ha l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Il giorno del furto era entrato nell’officina in via Fiorini approfittando di un momento di distrazione del titolare che si trovava sotto ad un veicolo per la riparazione. Arrivato agli armadietti dello spogliatoio aveva arraffato i soldi dalla tasca del giubbetto del titolare, 1.500 euro in contanti, poi aveva preso un borsello che conteneva quattro orologi del valore di 500 euro l’uno. Infine aveva portato via anche una torcia professionale. Grazie alle telecamere di sicurezza interne all’attività era stato possibile vedere le riprese del furto e la polizia aveva rintracciato il 47enne denunciandolo. Gli agenti erano andati a casa sua e lui era ancora vestito con gli abiti indossati durante il furto. Il borsello era stato poi abbandonato in strada, in via Forte Scrima. Il ladro non si era nemmeno accorto che in una tasca piccola c’erano 600 euro. Gli orologi non sono stati più trovati come nemmeno i 1.500 euro che l’uomo avrebbe speso facendo festa, la sera stessa del furto, a Porto Recanati, pagando il taxi agli amici.