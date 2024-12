Festa e danni nella villa andata all’asta. Gli ex proprietari finiscono a processo

La villetta di famiglia va all’asta e prima di consegnarla al nuovo proprietario la devastano portandosi via una vasca da bagno, rubinetti, grondaie e un soffione per doccia. Danni per quasi 54mila euro. Con l’accusa di danneggiamento, furto aggravato e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, in concorso, tre fratelli osimani sono finiti a processo. Il padre dei tre ragazzi, che hanno tra i 29 e i 26 anni, è un architetto e la villetta che aveva in zona San Patrignano, era finita in una procedura esecutiva immobiliare avviata da una società di Camerano specializzata nella produzioni di mobili e che avanzava un credito. Era stato nominato come custode giudiziario. A ottobre del 2019, uno jesino, partecipando a un’asta immobiliare, si era aggiudicato la villetta. Poche settimane prima, per richiedere un mutuo per l’acquisto, aveva fatto un sopralluogo nell’abitazione, distribuita su tre piani, con un giardino, orto, frutteto, un cortile con annesso parcheggio, e l’immobile era stato trovato in ordine. La notte tra il 9 e il 10 novembre dello stesso anno i figli del proprietario avrebbero dato una festa nella villetta, prima dell’addio, e la mattina dopo era stata trovata devastata.

Nel giardino era stato incendiato un materasso, le porte erano state divelte, i vetri delle finestre rotto, sfondato con le sedie l’impianto fotovoltaico a tetto, i muri imbrattai. Ad avvisare del festino erano stati i vicini di casa che avevano sentito gli schiamazzi tutta la notte. Il proprietario era andato poi a fare un sopralluogo denunciando tutto alla polizia. Prossima udienza il 12 maggio. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Nicola Cagia e Federico Vallini.

ma. ver.