Festa europea della musica Quartetto Marche in scena

Festa europea della musica stasera (ore 21,15, ingresso libero) alla chiesa di San Nicolò concerto del ‘Quartetto delle Marche’. A organizzarlo la scuola Pergolesi, da oltre 40 anni attiva sul territorio per l’insegnamento delle discipline musicali e degli strumenti, in collaborazione con Organizzazione Eur e JesiCentro.

Il Quartetto delle Marche è, una formazione composta da David Taglioni (violino), Giuditta Longo (violino), Aurelio Venanzi (viola) e Andrea Agostinelli (violoncello). Formatasi nel 2007 dall’amore che i suoi quattro componenti hanno sempre nutrito per il quartetto d’archi – formazione considerata la regina della musica da camera – hanno deciso di unire le proprie idee e passioni, dando vita a un quartetto d’archi intitolato alla regione in cui vivono e a cui sono molto legati.

I membri del Quartetto delle Marche vantano un’intensa attività cameristica anche in varie formazioni, dal duo al sestetto, che li ha visti protagonisti in importanti sale in tutto il mondo. Alla musica da camera hanno da sempre affiancato collaborazioni con orchestre. Il concerto dà il via a una serie di esibizioni nei giorni successivi, sempre alla chiesa di San Nicolò, protagonisti gli allievi della scuola musicale Pergolesi. Info: www.scuolapergolesi.it.