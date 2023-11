Festa non solo in centro. Il presepe vivente al Piano. Mostra e addobbi alla Mole

Non solo centro storico, anche il Piano San Lazzaro torna a brillare con una serie di eventi che animeranno il periodo delle festività natalizie, eventi che partiranno dai primi giorni di dicembre. L’albero di Natale sarà acceso il 2 dicembre in piazza Ugo Bassi, insieme con tutti gli altri alberi della città, e le celebrazioni al Piano entreranno nel vivo a cominciare dal 9 dicembre, quando si aprirà il mercatino in piazza D’Armi, poi attivo tutti sabati, in collaborazione con Confartigianato e con il coinvolgimento degli operatori locali. Sarà inoltre allestita la casa di Babbo Natale, il quartiere sarà animato dagli artisti di strada, dagli eventi, dalla sfilata della slitta di Babbo Natale con la partecipazione dei personaggi Disney e con il coinvolgimento dei ragazzi e delle loro famiglie. Il 16 dicembre è in programma lo spettacolo dei burattini in Piazza Ugo Bassi. Ed è anche previsto un concerto della Corale sulla Scalinata della chiesa dei Salesiani (data in via di definizione).

Il 23 dicembre il cartellone prevede un appuntamento con il mercatino, in collaborazione con Confartigianato, la Casa di Babbo Natale e gli artisti di strada, con il clou del presepio vivente a cura della Parrocchia Salesiani, accompagnato dal gruppo dei Pasquellanti Anconetani.

Poi, spostiamoci alla Mole: eventi per grandi e piccoli, laboratori, concerti, conversazioni, degustazioni e un grande albero che svetterà proprio nella Corte. E’ il Natale della Mole Vanvitelliana. A partire dal 2 dicembre e fino al 7 di gennaio la Mole sarà un un punto di riferimento per la città attraverso una ricca serie di attività e un abito natalizio della location con addobbi. L’8 dicembre sarà inaugurata la grande mostra internazionale proveniente dal MART di Trento "Dal futurismo all’informale" alla sala Polveri mentre nella sala Vanvitelli saranno esposte opere di arte contemporanea di Valeriano Trubbiani, Otello Giuliodori, Mentore Maltoni, Fausta Beer, Roberto Papini e altri, attualmente contenute nella Pinacoteca, chiusa ora per lavori. Appuntamenti dedicati alla realtà aumentata con la Galleria immersiva “Bello è il brutto e brutto è il bello” dalle ore 17 alle ore 19 nei giorni 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22,23,24, 29,30 dicembre e 5,6,7 gennaio, nella sala didattica – attività per adulti.

Poi, il Natale barocco: un salto nel passato per rivivere il fascino del ‘700 in occasione del 250esimo anniversario della morte di Luigi Vanvitelli propone diversi eventi in città. Attraverso esposizioni dei costumi di scena della rievocazione storica “Rivivi 700”, Cna organizza alcune iniziative presso la Galleria Dorica (8-10 e 17 dicembre) ed al Mercato di Via Maratta (9 e 16 dicembre) con intrattenimenti musicali, culinari ed artistici che sapranno catalizzare l’attenzione degli anconetani e dei visitatori che raggiungeranno in quei giorni la città.