Festa per i 100 anni di Antonia Stolfi

Festa grande a Cupramontana per i cento anni di Antonia Stolfi. Da anni la Capitale del Verdicchio detiene una sorta di primato per la longevità. "Mia zia Antonia – spiega il nipote Enrico – ha appena ricevuto la visita del sindaco Enrico Giampieri che durante i festeggiamenti con i parenti (nove solo i pronipoti) e la consegna di un attestato ha rivelato ‘Stiamo per festeggiare altri due centenari in paese’. Quando 35 anni fa lavoravo all’Anagrafe avevamo fatto una ricerca e risultò una forte presenza di cuprensi che avevano raggiunto il secolo di vita senza contare gli altrettanto numerosi 95enni. Che sia l’aria fresca e pulita o l’altitudine o il buon Verdicchio o ancora un’alimentazione con forte presenza di legumi, sta di fatto che ancora oggi ci troviamo a dover festeggiare felicemente un’altra cuprense che ha raggiunto il raro traguardo dei cento anni. Nel caso di mia zia si potrebbe perfino parlare di un generoso patrimonio genetico: solo qualche anno fa una sua zia di Poggio Cupro Filomena Zampetti è arrivata a 105 anni. Sua cugina Ines, sempre di Cupramontana ma ora a Jesi ha appena superato i 99 anni e un’altra mia zia di origini cuprensi, Elide Stolfi ora ad Ancona ha superato i 92. Aggiungo che Attilio Dottori, marito di zia Antonia, è deceduto da poco a 98 anni".