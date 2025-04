Festa per i 102 anni di Nilde Genangeli

Una festa speciale quella di ieri a Belvedere Ostrense dove Leonilde Genangeli, per tutti Nilde, ha compiuto ben 102 anni. Nata il 5 aprile del 1923 in campagna, nella vicina San Marcello, dopo il matrimonio Nilde si è trasferita a Belvedere Ostrense dove ha trascorso tutta la sua vita. É stata la bambinaia di tantissimi belvederesi, e da adulta si è presa cura anche di vari anziani. Ancora oggi Nilde viene ricordata da tutti per essere una donna affabile e dai modi sempre gentili. Nilde ha festeggiato i suoi 102 anni circondata dall’affetto dei suoi familiari al figlio e ha ricevuto anche la visita dell’Amministrazione Comunale e del parroco don Francesco Berluti. Il sindaco Sara Ubertini, insieme al vice sindaco Andrea Montesi e dall’assessore Raffaella Perini, ha portato simbolicamente i saluti di tutta la comunità, con l’augurio di trascorre ancora tantissimi altri giorni felici come questo.