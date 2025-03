Festa per i cento giorni all’esame: soccorsa una ragazza ubriaca

Jesi Stavano festeggiando i cento giorni che li separano dall’esame di Stato. Una festa in grande, con musica e un piccolo corteo in centro, tra urla di giubilo, canti e tanto divertimento. Un rito che ormai si ripete cadenzato ogni anno per gli studenti del quinto anno. Le celebrazioni però sono degenerate per un gruppetto di ragazzi che ieri mattina si sono sentiti male.

In particolare c’erano tre ragazze in difficoltà e per una c’è stato bisogno anche dell’intervento dei sanitari che sono subito arrivati subito. Anche un ragazzo ha avuto bisogno delle cure.

E’ successo a pochi passi dal centro storico. L’intervento è scattato per abuso di alcol. La 18enne infatti aveva bevuto troppo, tanto da sentirsi poco bene.

Si è accasciata a terra, pur rimanendo sempre cosciente, e gli amici che erano con lei, impotenti si fronte al suo stato, hanno deciso di chiamare il 118. La situazione si è risolta nel giro di poco tempo con i sanitari che sul posto hanno cercato di aiutare la giovane, in difficoltà a stare in piedi, a riprendersi.