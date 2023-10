Festa per il Cristo Re: fino a domenica tante iniziative e poi la processione

Al via a Numana i festeggiamenti per il Cristo Re che da oggi a domenica uniranno calendario religioso e civile. In programma il mercatino artigianale, la caccia al tesoro, una mini escape room per adulti e bambini, la pesca di beneficenza, la tombola con premio finale e musica con Francesco Capodacqua show. Domenica la processione e la solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Angelo Spina.