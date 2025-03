Festa per la centenaria. Margherita Sani Marraccini. C’era anche il sindaco

Anche il sindaco di Lucca Mario Pardini ha voluto partecipare ieri a Montecarlo, dove risiede adesso, alla festa per la centenaria Margherita Sani in Marraccini (nella foto). E’ nata il 30 gennaio 1925, ma la festa è stata posticipata per motivi organizzativi e affettivi. Presenti ieri ai festeggiamenti i parenti delle varie generazioni che hanno brindato con lei e celebrato in allegria questo traguardo speciale. La signora Margherita, tra l’altro, è la bisnonna di Alessandro Favilla, il bambino deceduto prematuramente nel 2012 a Lucca, che tutti ricordano ancora con tanto affetto.