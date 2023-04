Festa della Polizia a Osimo, i reati predatori e i raggiri online preoccupano. Ecco i dati

Osimo (Ancona), 12 aprile 2023 – Celebrazioni in grande stamattina per il 171esimo dalla Fondazione del Corpo di Polizia con una cerimonia nella sede della Lega Filo d'oro di Osimo. Ai saluti e all’inno d’Italia suonato dal violinista Marco Santini, hanno fatto seguiti i dati.

Il ritorno dei reati predatori dopo il periodo di restrizioni per la pandemia da Covid-19, il fenomeno dei raggiri online che attualmente costituiscono circa l'80 per cento delle truffe, la violenza di genere che presenta ancora dati che vanno limitati e le mafie.

“Garantire sicurezza e libertà ed essere al servizio della gente, ecco la nostra mission. E’ passato un anno e mezzo dal mio incarico qui e ne sono onorato – ha detto il questore Cesare Capocasa -. L'attività che ci vede protagonisti è nell'essere vicini in particolare ai più fragili: le donne, vittime di violenza di genere, i giovanissimi, alle prese con bullismo e cyberbullismo, gli anziani spesso nel mirino dei truffatori. Occorre portare al centro dell'attenzione un fenomeno come quello della violenza di genere che non è più un'emergenza sociale civile ma è diventato una realtà strutturale”.