Feste con dolci e concerti in piazza in tutti i paesi

Quest’anno in Appennino l’Epifania non si porta via tutte le feste, ma dà il via ad un lungo week-end. Così che i centri montani si sono organizzati con manifestazioni vecchie e nuove per intrattenere i turisti nonostante la mancanza di neve. Tante ‘Befane’ ma non solo. S. ANNAPELAGO: la Mascherata stasera contiene elementi sia del Natale che dell’Epifania ma anche del Carnevale con un corteo di originali carri allegorici dalle ore 21, con seguente serata musicale.

PIANDELAGOTTI: la Befana oggi rivivrà in modo itinerante da mezzogiorno fino alle 22 quando arriverà per la festa in piazza, con fuochi artificiali.

FRASSINORO: la ’vecchietta’ va in tourneè visitando oggi dalle 14 in poi Riccovolto, Cargedolo, Spervara, arrivando nel capoluogo alle 17.30 con festoso corteo per le vie paesane. FANANO: Oggi dalle ore 18 tornerà il presepe vivente con oltre 250 figuranti a raffigurare scene della Natività e di antichi mestieri, sino alla processione delle ore 22. Rispetto all’edizione della Vigilia, questa avrà l’aggiunta di stand gastronomici con pietanze calde. Domani Befana in piazza alle 15, a seguire letture animate in biblioteca e alle 21 serata musicale Cima Festival.

MONTECRETO: stasera alle 21 (sala consiliare) spettacolo con Cajka Teatro e domani alle 16.30 Tombolata della Befana. RIOLUNATO: alle 19 ‘la Befana vien di notte’ itinerante nel paese, e domani alle 15,30 c’è ‘Che Befana!’ con giochi e merenda in paese.

PIANE DI MOCOGNO: si può visitare l’Oasi delle Piane, un semplice sentiero con bellissimi animali da vedere da vicino. PAVULLO: Domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 tradizionale visita della Befana al Castello di Montecuccolo, con dolciumi (e ‘poco carbone’) per tutti i bambini.

SESTOLA: Dalle ore 16 dolciumi e regalini lungo le vie del paese E alle 17 concerto live music in piazza Torre.

PIEVEPELAGO: alle 17 la Befana farà da apripista al Corpo Bandistico G.Rossini di Lama Mocogno, in concerto itinerante per le vie del paese.

