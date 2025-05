Feste di chiusura in centro o in periferia. I candidati salutano tra brindisi e cene

Chiudono l’intensa campagna elettorale in festa oggi, chi in grande e chi in maniera più sobria, i candidati a sindaco e consiglieri di Osimo. Michela Staffolani ha organizzato un evento dalle 20 con cena e musica da Luchetti store in via del Fosso a San Biagio. Francesco Pirani ha predisposto un momento di incontro dalle 19 al parco Chico Mendez di Osimo Stazione per un aperitivo di saluto e ringraziamento. Michela Glorio aspetta gli elettori alla festa di chiusura in piazza Boccolino, sempre stasera, dalle 19.

Sulla propria scheda elettorale, i cittadini chiamati al voto (32mila e 66, di cui 15mila e 732 maschi e 16mila e 334 femmine) troveranno indicato il numero e l’indirizzo del seggio dove dovranno recarsi a votare. A Osimo i seggi sono 33. Oggi e domani, dalle ore 9 alle ore 18, l’ufficio elettorale sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati. Domenica e lunedì, per tutta la durata delle operazioni di votazione, l’ufficio elettorale sarà aperto dalle 7 alle 23 della domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì.

E’ eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti (almeno il 50 per cento più uno). Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza al primo turno, si andrà al ballottaggio ed in questo caso si tornerà a votare l’8 e il 9 appunto (quando si voterà anche per il referendum).

Tre sono le modalità con cui si potrà esprimere la propria preferenza. La prima prevede la possibilità di tracciare un segno solo sul simbolo di una lista o partito, assegnando così la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato. La seconda modalità prevede la possibilità di tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata. Si tratta del cosiddetto voto disgiunto. In alternativa c’è la terza opzione: si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.