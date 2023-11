Feste di Natale, si illuminano i giardini Catalani

di Silvia Santarelli

Capodanno, saranno tre giorni di festa sulla spiaggia di velluto e da venerdì è partita l’accensione delle luminarie: gli allestimenti dovranno essere terminati entro il 2 dicembre giorno in cui Senigallia accenderà il Natale. Si lavora sulla destagionalizzazione per rendere la città appetibile anche fuori stagione: il 30 dicembre piazza Garibaldi si trasformerà in una discoteca a cielo aperto sotto un cielo stellato: in consolle ci sarà dj Fargetta. Non ci si ferma il 31 quando per il brindisi di Capodanno, in piazza Garibaldi arriverà Demo Morselli e la sua orchestra. "Dal 30 all’1 saremo pronti per festeggiare il Capodanno – spiega Alan Canestrari, assessore alle attività economiche –. Ci sarà anche un concerto il primo gennaio a mezzogiorno e stiamo valutando una sorpresa che sveleremo a breve".

Per la prima volta illuminati gli alberi dei giardini Catalani: "È il biglietto da visita per chi arriva nella nostra città – prosegue Canestrari – saranno anche la location di alcuni eventi". Ad essere illuminato per la prima volta sarà anche piazzale Rosi e la Rotonda a Mare: "È importante che ogni zona della città abbia la sua illuminazione – afferma – anche la nostra Rotonda verrà illuminata, quello che vogliamo è dare un’immagine di una città viva, presente anche fuori stagione". Per la prima volta il cielo stellato sarà allestito anche in piazza Roma dove ci sarà un albero di Natale. Un albero di Natale oltre alle luci saranno allestiti in via Carducci ma ci sarà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio che verrà posizionato probabilmente nel parterre della Rocca Roveresca.

Non mancheranno nemmeno le installazioni led per i selfie e luci che partiranno dal basso per poi proiettarsi verso il cielo. Non resterà al buio nemmeno la passerella ciclopedonale per cui sono al vaglio degli amministratori diverse soluzione, mentre l’allestimento dei portici Ercolani e del Foro Annonario sarà sempre il medesimo, con l’illuminazione degli archi. Ci saranno anche i mercatini che verranno allestiti in piazza del Duca, oltre alle diverse date del mercato straordinario che si svolgerà anche in alcune giornate di festa. Già da questa settimana le luci prenderanno forma, mentre fino al 24 novembre resteranno allestiti gli ombrelli in corso 2 Giugno. Intanto ieri è iniziato nella pescheria del Foro Annonario Wine Market, l’evento dedicato al vino.