Feste di teatro dedicato ai ragazzi. Il Canguro con una "piccola storia"

Oggi è una vera festa per i piccoli che si sono appassionati al teatro. Sono ben quattro gli spettacoli per ragazzi che vanno in scena ad Ancona e provincia.

Nel capoluogo, al Teatrino del Piano (ore 18), il ‘Canguro’ presenta ‘Una piccola storia’, con Cecilia Raponi e Natascia Zanni. In realtà lo testo si compone di varie piccole storie, collegate tra loro da un sottile, ma tenace filo conduttore. Tutte, infatti, vengono proposte come fossero sotto una lente d’ingrandimento, e questa diversa prospettiva produce effetti insoliti. I piccoli spettatori si ritroveranno a strettissimo contatto con i personaggi, le azioni e i diversi racconti.

Alla Nuova Fenice di Osimo (ore 17) la rassegna ‘Famiglia a teatro’ propone ‘Il libro della giungla’ del Gruppo Panta Rei, dal romanzo di Kipling. Lo spettacolo utilizza una particolare tecnica di interazione tra teatro e immagine digitale dal vivo, offrendo agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato per entrare nella storia ed esplorare la bellezza della giungla, un mondo esotico, colorato, selvaggio e bellissimo.

Gli altri due eventi, entrambi alle ore 17, fanno parte della stagione curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Al ‘Gentile’ di Fabriano va in scena una libera interpretazione di alcune tra le più celebri fiabe: ‘Il più furbo’ della compagnia Teatro Gioco Vita, tratto dall’omonimo libro di Mario Ramos. Il lupo cattivo elabora un piano per mangiare Cappuccetto Rosso e sua nonna, ma un imprevisto lo lascia chiuso fuori di casa vestito da nonna. Travestito, vaga nel bosco incontrando personaggi fiabeschi (come i Tre Porcellini e i Sette Nani), che lo deridono. Ma Cappuccetto Rosso, gentile e solidale, lo aiuta.

Al Teatro Giacconi di Chiaravalle, invece, si potrà vedere ‘Mago per svago’, divertente spettacolo di teatro-circo scritto e interpretato da Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi. Fondamentale la ‘colonna sonora’, un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Si racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. E’ una parodia della classica magia, tra imprevisti ed errori, fino ad un epilogo che sorprende e commuove.