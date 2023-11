Feste e concerti al PalaBaldinelli: ecco il bando

Il Comune è tornato in possesso della gestione del PalaBaldinelli e ha appena pubblicato una manifestazione di interesse aperta a chiunque lo voglia utilizzare, com’era prima del Covid. Il palas è aperto a tutti per eventi, anzi, il municipio ne sarebbe felice anche per ragioni di tipo economico. "Il Comune in questo momento è subentrato perché l’impianto di Villa ha un evidente scopo sociale per il territorio di Osimo e i Comuni limitrofi – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Ci si possono realizzare attività configurabili come servizi di pubblica utilità rivolti a privati cittadini, associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, sociali e del tempo libero, istituzioni scolastiche e soggetti appartenenti a categorie sociali protette".

La delibera in questione riguarda l’utilizzo del palas solo per gli eventi mentre per quanto riguarda le società sportive gli spazi e gli orari sono già stati concordati: "Se però dovesse arrivare una nuova società sportiva interessata agli spazi, può comunque utilizzare lo stesso modulo per chiederceli". Il municipio ha modificato il contratto di Global service che ha in essere con la Osimo Servizi. Alla società partecipata vengono conferiti 40mila euro in più all’anno nel contratto per svolgere servizi aggiuntivi finora espletati dal Comune. E’ stata la Osimo Servizi a giugno a chiedere al Comune di recedere in anticipo dal contratto di gestione del palasport di Villa, che aveva scadenza nel 2024.

Il motivo è l’eccessiva onerosità visti i 91mila e 825 euro di spese annuali per le utenze, intestate a suo carico, a fonte di minori incassi dagli affitti degli spazi per 30mila euro. Per non mettere in difficoltà il bilancio della società partecipata, il Comune ha accolto l’istanza e ha assunto la gestione diretta del palas, intestandosi le utenze fino al 30 settembre 2024. In queste ore il municipio si sta occupando di un problema tecnico per il pagamento del canone delle lampade votive dei cimiteri, dovuto probabilmente a un errore nella generazione del Qr code da parte della ditta che effettua la bollettazione. Per questo, scaduto il bollettino martedì, molti si sono visti rifiutare la transazione ad esempio alle Poste. Il Comune assicura che non si procederà ad alcun distacco delle luci e che comunicherà sul sito quando sarà possibile procedere al pagamento.

Silvia Santini