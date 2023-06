Feste e mercato, la viablità va in tilt

Prove d’estate, la viabilità va in tilt. Automobilisti infuriati venerdì mattina per le mancate segnalazioni riguardo al mercato organizzato sul lungomare Mameli nel tratto compreso tra via Zanella e il Porto.

A far discutere le mancate indicazioni per chi arrivava da piazzale Bixio e si è trovato impossibilitato a percorrere il lungomare.

Ma la chiusura ha causato una lunga coda su via Cilea, formata dalle auto in uscita dalla complanare e dirette al mare.

Quello della viabilità è un problema che si fa sentire ancora di più dopo la chiusura di ponte Garibaldi, problematica che si risolve riversando, soprattutto nei mesi estivi, il traffico sulla statale adriatica. Ieri però, a causa del mercato le numerose auto hanno formato una lunga coda sulla statale dove l’attesa è stata peggiorata dal semaforo T-red presente nell’intersezione tra via Cilea, via Zanella e via Raffaello Sanzio.

Viabilità in tilt anche a Cesano dove per consentire lo svolgimento in sicurezza della Festa del Pesce, è stato interdetto il traffico alle auto su via strada Prima, riversandolo su via Terza strada, causando disagi per via dello spazio presente sulla carreggiata a causa delle auto in sosta sia lato mare che lato monte.

Automobilisti infuriati anche sul lungomare dov’è scattata la sosta a pagamento, ma molti parchimetri non sono funzionanti. Molti parchimetri sono ancora collegati con l’ora solare, ma la sosta può essere pagata anche attraverso la app ‘MooneyGo’. Molte delle proteste sono legate all’avvio del pagamento dei servizi, senza che i servizi dovuti dal comune sull’arenile, come le docce sulla battigia, non sono ancora attivi.

Proteste anche per la mancata pulizia di alcuni tratti di spiaggia libera dove sono ancora presenti dei residui di rifiuti organici.