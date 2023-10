Feste e musica all’aperto fino all’una di notte

Osimo ha aggiornato il regolamento acustico da far rispettare a tutti coloro che organizzano feste, manifestazioni ed eventi in diverse aree individuate dal Comune. In sostanza, nei prefestivi si allunga da mezzanotte all’una la fascia oraria per gli spettacoli in alcune zone di interesse pubblico, tra tutti il centro storico, le aree vicino alla chiese dove di solito si fanno le sagre e quelle accanto agli impianti sportivi, come lo skatepark della Vescovara. L’attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, inclusa tutta l’attività edilizia sia all’interno che all’esterno di fabbricati invece, non può essere svolta nei giorni festivi ma nei feriali, ad esclusione del sabato pomeriggio, dalle 7.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. La classificazione acustica è stata puntualmente verificata nelle aree di confine con le zonizzazioni degli altri comuni, in cui la legge non prevede la creazione di salti di classe ma l’omogeneità delle mappature acustiche. La decisione ha avuto l’ok durante la "maratona" di Consiglio comunale ieri per l’adozione del Piano urbano comunale. "Per colpa del vecchio contenzioso con la Provincia sul vecchio prg, che di fatto non permette la retrocessione di diversi terreni perché sub judice, costringendo oltretutto i proprietari al pagamento di Imu esose, a oggi sono stati spesi 200mila euro per i legali. Oggi invece la Provincia ci fa complimenti con la Vas. Abbiamo ascoltato la gente per elaborare il Puc e ovviamente la Regione per il parere geomorfologico. Abbiamo fatto un lavoro possibile, non promesse da politici. Fra sei mesi speriamo ci sia l’approvazione definitiva in Consiglio con il documento ritornato dalla Provincia – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. Abbiamo approvato poi due osservazioni al Puc che giustificano perché per ora si deve attendere per la realizzazione del bypass Abbadia. L’Amministrazione comunale vuole fortemente questo investimento come deciso nell’ultima seduta del Consiglio di quartiere ed aveva già detto che dovevamo attendere l’approvazione del Puc per portare a compimento l’opera. E’ cambiato il tracciato a seguito di accordo con i proprietari delle aree interessate, che per superare il contenzioso con la Provincia hanno concordato con i nostri uffici la permanenza di aree edificabili consentite dagli enti sovraordinati e la loro disponibilità a contribuire a compartecipare alla realizzazione della strada".

Silvia Santini