Feste e saldi in città Un weekend di eventi

Sulla spiaggia di velluto il Natale non è ancora finito. Per tutto il fine settimana restano le principali attrazioni che hanno attirato in questo mese turisti e visitatori. Dalle luminarie al cielo stellato in piazza Garibaldi, dal videomapping di piazza del Duca alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. E da ieri, con l’avvio ufficiale dei saldi, il week end che inizia oggi sarà anche all’insegna dello shopping. Per incentivare i saldi di fine stagione, l’Amministrazione Comunale ha prorogato fino all’8 gennaio compreso le due ore di sosta gratis in tutte le strisce blu del centro storico. Oggi e domenica, come sempre in occasione dei giorni festivi, i parcheggi sono gratis. Sempre oggi praticamente tutte le saracinesche dei negozi saranno alzate per non perdere i primi giorni di saldi. Sul fronte degli eventi oggi al teatro La Fenice alle ore 17 ci sarà lo spettacolo del Circo Zoé, un particolare circo contemporaneo acrobatico dove si alternano situazioni drammatiche, risolte anche in chiave comica. Sostenuto da musica dal vivo, con la partecipazione di una cantante lirica, lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia. I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket.it o al botteghino del teatro (info: 3351776042). In serata, alle ore 21 alla Piccola Fenice andrà in scena "Jesce esce", recital dedicato alla storica e popolare canzone napoletana antica a cura dell’associazione Bellanca (biglietti su vivaticket.it). Domani pomeriggio dalle 17 in piazza Garibaldi si terrà lo spettacolo delle Fontane Danzanti. Fino all’8 gennaio, al Foro Annonario prosegue il "Villaggio di Natale" con il mercatino natalizio con le tipiche casette di legno aperto dalle 16 alle 20 e nei giorni festivi, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Alla Galleria Expo "La gioia del Presepe", la mostra di Presepi e Casetta di Babbo Natale a cura della Pro Loco "Spiaggia di velluto" saranno aperti tutti i giorni fino al 15 gennaio dalle 16.30 alle 19.30.

Giulia Mancinelli