Feste e furti ad Ancona: escono di casa un’ora e i ladri svuotano la cassaforte

Ancona, 4 dicembre 2023 – Escono un’ora di casa e quando tornano trovano la cassaforte svaligiata. I ladri hanno usato un frullino per aprirla, un lavoro a regola d’arte e soprattutto sono andati a colpo sicuro. Il furto è successo sabato, poco dopo le 18. Presa di mira una villetta a schiera, nel quartiere del Q3, dove abita una famiglia anconetana. Attorno alle 18.30 i proprietari sono usciti per sbrigare una commissione che è andata avanti per un’ora. Tornati a casa hanno trovato la porta d’ingresso bloccata dall’interno, e da fuori non riuscivano ad aprire. Era stato messo il chiavistello. Hanno intuito che c’era qualcuno che era entrato bloccando poi la porta. Non è escluso che i ladri fossero ancora dentro e siano stati disturbati dall’arrivo dei proprietari.

I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio

La famiglia ha chiamato i carabinieri e con il loro aiuto sono riusciti ad entrare. In casa non c’era più nessuno a hanno trovato una porta sul retro socchiusa, usata dai malviventi per la fuga. Nell’abitazione era tutto in ordine a eccezione della camera da letto dei proprietari dove hanno trovato la cassaforte. Indisturbati e con un frullino che si erano portati dietro hanno tagliato il forziere e poi hanno preso tutti i monili d’oro contenuti dentro. Qualche migliaia di euro di oro: catenine e bracciali, per lo più ricordi affettivi. Un furto sospetto perché i ladri si sono diretti alla cassaforte, come se sapessero dove andare. I carabinieri stanno indagando sui responsabili. È probabile anche che siano stati interrotti dall’arrivo della famiglia e non hanno fatto in tempo a cercare anche in altre stanze. Avvisati da un palo hanno pensato a tagliare subito la corda. In camera c’erano anche una collana e orecchini d’oro, con perle che però non sono stati toccati.

Con l’arrivo delle feste natalizie il rischio furto nelle abitazioni si fa sentire. Non è il primo infatti denunciato in questi giorni. A Marzocca, sempre sabato, altro furto in casa in viale della Resistenza. I proprietari al loro rientro hanno trovato un vetro rotto. Erano usciti per dieci minuti, il tempo necessario al ladro per portare via monili d’oro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Il colpo è il secondo in una settimana: l’ultimo era stato tentato in viale dei Pini.