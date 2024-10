Feste di Halloween cancellate, scattano i ‘sigilli’ al Casacon di Sirolo: come fare con le prenotazioni

Sirolo e Castelfidardo, 31 ottobre 2024 - Sono comparsi nel primo pomeriggio di oggi i sigilli della polizia di Stato alla struttura Casacon di Sirolo dove durante tutta l'estate le feste fino a notte fonda e il volume altissimo della musica hanno disturbato la quiete dei residenti.

Ora sarebbero sorte altre irregolarità (sempre per il volume) che hanno fatto scattare la chiusura di quella che è la zona della terrazza. Albergo e ristorante restano aperti. Davanti alla struttura, le auto della polizia. Sempre oggi lo stop è arrivato anche per un altro locale, il Melaluna New Dance di Castelfidardo, dove stasera era in programma una festa per Halloween.

Le prenotazioni, fatte online sulla piattaforma di prevendita avevano già toccato quota mille e 300 ma il locale ha l'autorizzazione per ospitare massimo 600 persone. Il locale afferma che aveva dato in affitto la struttura per la serata a un’organizzazione esterna cui invita a rivolgersi per i rimborsi ed eventuali informazioni.