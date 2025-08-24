Feste patronali, arriva lo show acrobatico

E’ tutto pronto per gli eventi patronali di settembre a Osimo, che inizieranno il 2, con il Festival del Giornalismo d’inchiesta – che porterà all’auditorium della Lega del Filo d’oro Giovanna Botteri – e terminerà il weekend del 20 e 21 con due giorni dedicati ad Avis e Aido. Un programma che propone eventi, tutti a ingresso libero, sia nuovi che tradizionali, come la fiera di San Giuseppe, che si terrà il 17 e 18 nelle piazze principali del centro, e lo street food in via Saffi, dal 16 al 18. Il clou ovviamente il giorno di San Giuseppe da Copertino, giovedì 18, con il concerto di Giuliano Palma. Novità il volo di addestramento acrobatico in onore di San Giuseppe, visibile da piazza Nuova e via Cinque Torri. Considerato che San Giuseppe è conosciuto per le sue levitazioni come Santo dei voli, sarà organizzato uno spettacolo sui cieli di Osimo di circa venti minuti a cura della Pattuglia Acrobatica YakItalia. Il programma religioso prevede il 17, alle 19.30, la processione per le vie del centro storico, guidata dai frati minori conventuali e da monsignor Angelo Spina, accompagnati dalle Confraternite e dalla banda musicale cittadina. Tanti gli eventi civili in programma: sabato 13 in piazza del Comune, alle 21.30, si ballerà col dj set ’Non solo 90’, un viaggio nel tempo con i successi degli anni Novanta, e domenica 14 la 42esima edizione del ’Trofeo 5 Torri’, organizzata da Atletica Amatori Osimo, mentre alle 18 il concerto per l’inizio dell’anno scolastico alla Nuova Fenice, con l’orchestra giovanile ’Marche Music College’.

Silvia Santini