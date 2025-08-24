Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo RomagnaCosa è successoArrigo SacchiLabubuAgguato a BolognaMattia Zaccagni figli
Acquista il giornale
CronacaFeste patronali, arriva lo show acrobatico
24 ago 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Feste patronali, arriva lo show acrobatico

Feste patronali, arriva lo show acrobatico

In calendario tre giorni di spettacoli e mercatini. Si inizia il 2 settembre con Giovanna Botteri. Il clou il 18 con il concerto di Giuliano Palma

Il pubblico a passeggio per il centro in occasione dell’ultima edizione

Il pubblico a passeggio per il centro in occasione dell’ultima edizione

Per approfondire:

E’ tutto pronto per gli eventi patronali di settembre a Osimo, che inizieranno il 2, con il Festival del Giornalismo d’inchiesta – che porterà all’auditorium della Lega del Filo d’oro Giovanna Botteri – e terminerà il weekend del 20 e 21 con due giorni dedicati ad Avis e Aido. Un programma che propone eventi, tutti a ingresso libero, sia nuovi che tradizionali, come la fiera di San Giuseppe, che si terrà il 17 e 18 nelle piazze principali del centro, e lo street food in via Saffi, dal 16 al 18. Il clou ovviamente il giorno di San Giuseppe da Copertino, giovedì 18, con il concerto di Giuliano Palma. Novità il volo di addestramento acrobatico in onore di San Giuseppe, visibile da piazza Nuova e via Cinque Torri. Considerato che San Giuseppe è conosciuto per le sue levitazioni come Santo dei voli, sarà organizzato uno spettacolo sui cieli di Osimo di circa venti minuti a cura della Pattuglia Acrobatica YakItalia. Il programma religioso prevede il 17, alle 19.30, la processione per le vie del centro storico, guidata dai frati minori conventuali e da monsignor Angelo Spina, accompagnati dalle Confraternite e dalla banda musicale cittadina. Tanti gli eventi civili in programma: sabato 13 in piazza del Comune, alle 21.30, si ballerà col dj set ’Non solo 90’, un viaggio nel tempo con i successi degli anni Novanta, e domenica 14 la 42esima edizione del ’Trofeo 5 Torri’, organizzata da Atletica Amatori Osimo, mentre alle 18 il concerto per l’inizio dell’anno scolastico alla Nuova Fenice, con l’orchestra giovanile ’Marche Music College’.

Silvia Santini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi