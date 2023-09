Feste patronali, la Corsa del drappo è pronta ad entusiasmare

LORETO

Al via il "Settembre Lauretano" che, come ogni anno, celebra con iniziative sia civili che religiose la festività patronale della Natività di Maria. Ieri in Comune la presentazione delle numerose manifestazioni che accompagneranno l’intera settimana a cavallo tra domani e sabato 10. Un calendario in cui spicca la Corsa del drappo, suggestiva competizione di cavalli in salita nella quale si sfidano, da quasi 120 anni, i nove rioni cittadini, mercoledì pomeriggio in via Montereale. "Il calendario delle Feste di Settembre è la degna conclusione di una stagione estiva che ci ha dato enorme soddisfazione, con notevole incremento di presenze nella nostra città. Mi preme anche sottolineare la collaborazione con la Delegazione Pontificia e l’unione di manifestazioni sia civili che religiose", ha detto il sindaco Moreno Pieroni. "Le festività di settembre rappresentano un importante momento devozionale per cittadini e pellegrini – ha affermaro l’assessore alla Cultura Francesca Carli –. Il nostro programma unisce questo aspetto a momenti più legati alla tradizione storica della città". Oltre alla Corsa, cui sono legati altri momenti come la recita del rosario con offerta dei ceri e la benedizione dei rioni di domani, la cena con il sorteggio delle batterie di gara martedì e il corteo con figuranti mercoledì, spicca la rievocazione storica del "Ballo del Re" in via Sisto V, che ripercorre la visita di Vittorio Emanuele II a Loreto nel 1860. Quest’anno, ad arricchire la performance, anche il tocco moderno del dj Set Pigini. Tradizione irrinunciabile quella con la Festa della birra di Altötting da mercoledì a domenica e la fiera in via Sisto V giovedì e venerdì. L’8 accensione della Lampada della pace in basilica da parte del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sorvolo della piazza da parte degli aerei dell’Aeronautica militare che quest’anno celebra il suo centenario, le benemerenze e la serata con i concerti delle street band, la "tombola urlata" e lo spettacolo pirotecnico.