Festival a rischio, estate monca "Spilla", 50% in meno di risorse "La mia Generazione" in bilico

di Raimondo Montesi

Quale futuro per i festival di Ancona? Tra gli organizzatori degli eventi legati al mondo della cultura e dell’intrattenimento c’è preoccupazione, in quanto i tagli dei finanziamenti comunali rischiano di metterne a rischio la stessa sopravvivenza. C’è chi ha già rinunciato. "L’ ‘Ancona Foto Festival’, organizzato dall’associazione Il Mascherone ‘resterà nel mondo dei sogni, non per nostra scelta", si legge in un post su Facebook. Preoccupazione anche alla Comcerto, agenzia che organizza il festival ‘Spilla’, presentato proprio ieri in Comune. La rassegna che sta per cominciare ha avuto un taglio del 50 per cento. Quello dell’associazione Nie Wiem, organizzatrice dei festival ‘Corto Dorico’ e ‘La Punta della Lingua’, ammonta al 25 per cento. Gli amanti del rock indipendente italiano degli anni Novanta, ma anche quelli di tanti artisti venuti dopo, ospitati dal festival, temono per ‘La mia Generazione’, che vanta la direzione artistica di Mauro Ermanno Giovanardi. Un grande successo fin dalla prima edizione, al quale ha contribuito il fotografo Guido Harari, la cui mostra alla Mole ha fatto parlare di sé in tutta Italia. Giovanardi ha scritto al sindaco due settimane fa, senza avere risposta. "Sarebbe un peccato se Ancona perdesse il festival – dice Giovanardi -. Sapendo delle difficoltà che ci sono quando subentra una nuova giunta, ho scritto che per quest’anno si potrebbe pensare a una sola giornata, almeno per non perdere la continuità. Sono disposto ad aspettare ancora un po’, ma poi dovrò prendere in considerazione l’idea di portare il festival in un’altra città delle Marche, anche perché è diventato prezioso per l’intera regione. Io vorrei continuare a farlo ad Ancona. Ma non avendo risposte...". Perfino il festival ‘KUM!’ di Massimo Recalcati è a rischio. Sicuramente non sono belle notizie per l’ex assessore alla cultura Paolo Marasca, da noi interpellato, secondo il quale in realtà non si tratta di un problema di scarsità di risorse. In primavera la precedente giunta ha vinto una sentenza che ha fruttato 2 milioni e mezzo.

Di questa cifra 200.000 euro sono stati destinati alla cultura, sapendo che poi ne sarebbero serviti ancora per ‘KUM! e ‘Corto Dorico’, ma assicurando la stagione estiva (e altro). I revisori dei conti però non hanno permesso di fare la variazione di giunta per la cultura, viste le imminenti elezioni. Allora i 200.000 euro sono stati tenuti fermi in ragioneria, senza impegnarli, ma sapendo che alla prima variazione post-elettorale sarebbero andati alla cultura. Dopo le elezioni il sindaco è stato informato subito di questa scelta della giunta precedente, fatta per evitare che gli organizzatori si trovassero in difficoltà. In sintesi, quindi, le risorse ci sono. Alla nuova amministrazione spetta la scelta di come usarle.