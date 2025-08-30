Festival AdMed, ecco il gran finale. Dal concerto all’alba ad Anastasio

Ultima giornata ‘ufficiale’ per il Festival Adriatico Mediterraneo, che prenderà il via alla Terrazza Unicorn del Passetto con il concerto all’alba (ore 6). Al pianoforte ci sarà Francesco Mazzonetto, talentuoso musicista vincitore di numerosi concorsi internazionali e con un CD all’attivo per Sony Classical. Dall’alba al tramonto: la musica proseguirà nel tardo pomeriggio (ore 19.30, ingresso euro 10) alla Mole Vanvitelliana, dove si potrà ascoltare ‘A Flor de piel’, un itinerario emozionante tra musica e parole che racconta i Sud del mondo, unendo l’Italia alla tradizione del Tango e del Sud America. Il progetto ruota attorno alla voce intensa dell’attrice-cantante italo-argentina Sarita Schena, accompagnata dalle corde di Giuseppe De Trizio (chitarra classica e arrangiamenti) e dal sax soprano di Claudio Carboni. E’ un omaggio potente a generi di frontiera, a epopee sonore legate a doppio filo dalla storia e da una poetica intensa. ‘A flor de piel’ celebra la memoria, la nostalgia e la ricchezza delle contaminazioni culturali e delle influenze migratorie, unendo passato e futuro in un’unica, appassionante esperienza musicale. Gran finale alla ore 21.30, sempre nella corte della Mole, con il rapper napoletano Anastasio, che alle ore 21.30 porterà sul palco il suo nuovo lavoro ‘Le macchine non possono pregare’, che segna l’attesissimo ritorno sulle scene del vincitore della 12esima edizione di ‘X Factor’. L’artista, che vanta anche la partecipazione al Festival di Sanremo del 2019, presenta un progetto da lui stesso definito "parecchio denso e particolare, un’operetta rap". Non tanto (o non solo) una riflessione sull’Intelligenza Artificiale, quanto una riflessione sul "dualismo tra l’uomo e la macchina. Ragionando sulle macchine alla fine si scopre l’umano". Il concerto vedrà Anastasio ripercorrere tutta la propria carriera, quella di un artista inconfondibile per la potenza lirica, la penna affilata, la voce e un flow tra i più innovativi del panorama rap italiano.

Il festival avrà una doppia ‘appendice’. L’11 settembre al Teatro delle Muse saranno di scena Les Amazones d’Afrique, gruppo nato grazie a tre star della musica del Mali, e attiviste sociali: Mamani Keïta, Oumou Sangaré e Mariam Doumbia. Il collettivo nel corso degli anni si è ampliato fino a coinvolgere artiste di tutta l’Africa e della diaspora, tra cui Angélique Kidjo. Sabato 20 a Marina dorica ci sarà infine un ‘fuori festival’ gratuito con un programma ancora tutto da scoprire.