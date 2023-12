Festival Barocco a Montecarotto. Concerto sui "Marchigiani a Roma"

Fa tappa a Montecarotto il ‘Festival Barocco delle Marche’, rassegna che si caratterizza per le sue proposte musicali e culturali rare e animate da interpreti di alta qualità, in luoghi eccellenti. E’ il caso del Teatro Comunale, dove questa sera (ore 21) si terrà il concerto dal titolo ‘Marchigiani a Roma’. L’ensemble dell’Orchestra Barocca delle Marche, con Luca Giardini come primo violino e concertatore, eseguirà per la prima volta in epoca moderna sonate da camera composte da Baldassini, Subissati e Pedrini. Si tratta di nomi ‘minori’ rispetto ad altri, ma che all’epoca riscuotevano grande successo. Il fabrianese Luigi Antonio Baldassini (1649-1720), oggi poco noto, godeva di grande fama nella Roma barocca. Aldebrando Subissati (1606-1677), originario di Fossombrone, iniziò la sua carriera come violinista a Roma nel 1621. Dal 1645 al 1654 lavorò presso la corte reale di Giovanni II Casimiro a Varsavia, poi per l’imperatore Leopoldo; a Roma fu al seguito della regina Cristina di Svezia. Teodorico Pedrini, nato a Fermo nel 1671) fu musicista, sacerdote e missionario. Visse a Pechino, dove morì nel 1746, e dove fu incaricato di insegnare musica all’imperatore e ad alcuni dei suoi figli. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (3388388746 e info@fondazionelanari.it).