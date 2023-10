Festival Barocco, Guglielmo con "Le Quattro stagioni"

Dopo il rinvio per indisposizione del solista ospite, il ‘Festival Barocco delle Marche’ è pronto al debutto con ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi, che l’Orchestra Barocca delle Marche diretta dallo ‘specialista’ Federico Guglielmo eseguirà stasera (ore 21) nella Chiesa di Santa Lucia a Serra San Quirico e domani (ore 19) nella Chiesa del Gesù di Ancona, dove c’è già il tutto esaurito. Entrambi i centri sono sedi produttive del festival, ciascuna con il proprio cartellone: ‘AnconaBarocca’ e ‘SerraBarocca’. Ma la ricca settimana di musica e cultura non finisce qui. Domani (ore 17.30) al Museo Archeologico ci sarà l’incontro ‘La Maestra di Venezia’, alias Maddalena Laura Lombardini, celebre violinista e compositrice del ‘700, tra le pochissime autrici che riuscirono a ottenere successo in tutta Europa solo grazie alle proprie forze e al proprio talento. Una donna ‘emancipata’ ante litteram, di cui parlerà Francesco Passadore, musicologo e Presidente del Conservatorio di Vicenza, massimo studioso dell’artista.

L’evento fa parte del ciclo di ncontri ‘Accademia Barocca’, che approfondendisce e sviluppa i temi dei concerti. Lombardini (1745-1818) è figura di spicco: compositrice e interprete di valore, vanta una carriera internazionale molto rara per una donna. Allieva della scuola violinistica di Tartini, Lombardini fu molto ammirata come violinista, cantante lirica e compositrice: la sua scrittura vivace e ricca traghetta le forme strumentali dal barocco al classicismo. La seconda produzione del festival è un programma sulla musica da camera di Lombardini, eseguito dall’Ensemble dell’Orchestra Barocca delle Marche sabato (ore 21) alla Chiesa San Filippo Neri di Serra San Quirico e domenica (ore 17.30) alla Chiesa del Gesù di Ancona. Seguiranno uno spettacolo teatrale dedicato a Lombardini (il 21 ottobre al Comunale di Montecarotto) e un programma di suoi concerti per violino e orchestra (insieme a quelli di Tartini) il 10 e 11 novembre a Montecarotto e Ancona.