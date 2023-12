Festival Barocco, la chiesa di Santa Lucia ospita il concerto "Gloria in Excelsis"

Penultima produzione dell’anno per il Festival Barocco delle Marche, promosso dalla Fondazione "Alessandro Lanari" e diretto da Gianni Gualdoni. E’ il concerto ‘Gloria in Excelsis’, che oggi (ore 17.30) nella splendida chiesa barocca di Santa Lucia a Serra San Quirico, propone un programma tanto variegato quanto intimo e raffinato: si va dai compositori più noti come Monteverdi, Corelli, Vivaldi e Händel a vere e proprie primizie come la pagine meno note di Frescobaldi e quelle di rara esecuzione di Laurenzi. Interpreti il soprano Marina Maroncelli e Filippo Pantieri, che suona il prezioso organo antico della Chiesa, uno splendido strumento di costruzione romana ‘Testa’ originale del 1676.