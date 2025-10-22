Festival Cinematica, si comincia. L’Intelligenza artificiale sul palco

Debutta domani ad Ancona ‘Cinematica’, festival internazionale dell’immagine in movimento ideato e diretto da Simona Lisi. Si inizia al Ridotto del Teatro delle Muse (ore 18.30) con ‘Futuri in scena’, che prevede la consegna dei diplomi e le performance artistiche degli studenti del corso ‘Nuove Tecnologie della Performance’ dell’Università Politecnica della Marche. In chiusura contributo filmico in A.I. di Francesca Fini. A seguire (ore 21) ‘Siderea’ (foto), performance live immersiva e interattiva che intreccia in modo organico arte visiva, suono e intelligenza artificiale generativa. Un’opera viva, mutevole, in cui la tecnologia non è solo uno strumento, ma parte integrante della drammaturgia. Le immagini non sono preparate in anticipo, ma generate in tempo reale da un sistema AI che reagisce agli input dei performer, del musicista e persino del pubblico. Ogni replica è unica. L’opera è firmata da Igor Imhoff, con musiche dal vivo di Luca Maria Baldini. Venerdì (ore 9.30) alla Mole Vanvitelliana doppio focus group e tavola rotonda per professionisti dello spettacolo e media artist sul tema ‘Multimedia e spettacolo dal vivo’. L’ingresso (gratuito) è riservato a lavoratori dello spettacolo e multimedia artist. Per accedere: https://forms.gle/UcVtvn8wSrMhixDN7.

Nel pomeriggio, dalle ore 18, le Muse ospiteranno ‘Dance me Day / Tutto in un giorno’, in collaborazione con Marche Teatro. Si inizia nella Sala Melpomene con ‘Osom - Out of sight, out of mind?’ di cui Lucia Mauri è protagonista e autrice del concept. Danza e sviluppo coreografico sono di Polina Kliuchnikova, Laura Gagliardi e della stessa Mauri. E’ una produzione Hunt Compagnia Danza Contemporanea. Alle 19 il Salone delle Feste accoglierà ‘Quintetto’, con coreografia, testo e interpretazione di Marco Augusto Chenevier. Produzione di Cie les 3 Plumes. A seguire (ore 20.30), nell’ambito della stagione di Marche Teatro, la sala grande vedrà la Cornelia Dance Company interpretare il balletto ‘Giselle’, con la coreografia di Nyko Piscopo. Sul palco saliranno Mimmina Ciccarelli, Nicolas Grimaldi Capitello, Leopoldo Guadagno, Eleonora Greco, Raffaele Guarino, Francesco Russo, Sara Ofelia Sonderegger, Matilde Valente.