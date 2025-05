Festival dedicato all’arte sostenibile

Un evento che da venerdì 9 a domenica 11 trasformerà un intero borgo in spazio di riflessione, innovazione e festa. E’ il ‘Green Loop Festival’, rassegna dedicata all’economia circolare, all’arte consapevole e alla moda sostenibile. Tanti gli eventi della manifestazione, presentata ieri dal sindaco Enrico Ciarimboli e dal direttore artistico Marco Cardinaletti.

Come la ‘Circular Night’ di sabato 10 (ore 21) in piazza Barcaroli, serata di danza aerea, musica popolare e dj set eco-sostenibile con artisti che trasformano performance e tecnologia in strumenti di sensibilizzazione ambientale. O come la sfilata "Rivesti la Moda", nello stesso giorno, che vedrà il camminamento La Scarpa trasformarsi in passerella per brand che proporranno abiti, gioielli e accessori etici, artigianali e inclusivi. Venerdì 9 sarò proiettato il docufilm ‘Junk – Armadi Pieni’, sul devastante impatto del fast fashion, con la guida dell’attivista Matteo Ward. Piazza Barcaroli ospiterà il Green Loop Village, dove la moda sostenibile prenderà vita attraverso l’incontro diretto tra artigiani, designer e visitatori.

I marchi selezionati incarnano i valori della sostenibilità e dell’artigianato consapevole, tra gioielli eco-tech creati da rifiuti elettronici e materiali di recupero, maglieria etica realizzata a mano supportando donne vittime di violenza, abbigliamento a-gender che si adatta al corpo nel tempo, accessori unici creati da materiali plastici riciclati e molto altro. Ogni stand farà conoscere le storie dietro i prodotti e comprendere i processi di produzione sostenibile. Il festival mette insieme ‘impegno’ e intrattenimento.

Domenica 11 si passerà dal seminario ‘Riviviamo l’Energia’’, sulla nascente Comunità energetica rinnovabile di Morro d’Alba, a una passeggiata collettiva per prendersi cura del territorio, raccogliere rifiuti e riflettere sull’impatto delle nostre azioni. Senza dimenticare il palato. Previste tante degustazioni a km 0 grazie alla collaborazione con la Pro Loco. I visitatori potranno assaggiare prodotti tipici locali, inclusi menù vegetariani, celebrando la tradizione culinaria marchigiana in un’ottica di sostenibilità. Ci sono anche gli ‘Aperitivi circolari’: ‘Plastica Fantastica’ (il 9 alla Cantina Vicari), dialogo tra arte e sostenibilità plastica, e ‘Rivesti la Moda’ (il 10 all’Enoteca), confronto sulle alternative al fast fashion. La mostra "Archeoplastica", con i suoi ‘reperti’ rinvenuti sulle spiagge racconterà la storia (e i danni) della plastica nel tempo.