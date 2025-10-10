"Festival del Cinema" di Senigallia tra proiezioni, musica e incontri

Nove giorni di proiezioni, ma anche di musica, arte, escursioni e incontri. Da oggi (venerdì) a sabato 18 il ‘Festival del Cinema’ di Senigallia promosso dall’Associazione Confluenze torna con un programma che intreccia linguaggi e territori. Cuore del festival sarà l’Auditorium San Rocco, trasformato in una sala dotata di maxischermo, proiettore e impianto audio di alta qualità.

Si inizia stasera (ore 21.15) con un cineconcerto in cui la musica di Tipografia Sonora dialogherà con le immagini curate dal collettivo Kapelomme Kollective: un’esperienza audiovisiva immersiva dedicata a Mario Giacomelli. Sabato ci si sposterà nelle campagne senigalliesi immortalate dal grande fotografo con l’escursione "Mario Giacomelli Terra e Luce", con sosta gastronomica a base di piatti tipici marchigiani (partenza da Sant’Angelo alle 9).

Domenica protagonista sarà il territorio, con la visita guidata alla mostra ‘Memè Olivi. La linea infinita’ al Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli (ore 11) e la proiezione del documentario di Amie Williams dedicato all’artista senigalliese (17.30). Alle 21.15 sarà presentato il cortometraggio ‘Una brezza del Suddi Simone Francescangeli, seguito da ‘Nelle scarpe di Dora’ di Alessandro Emanuele D’Ambrosi e Santa de Santis, con l’intervento della troupe al completo. L’ambiente sarà il focus di mercoledì. Tra gli eventi previsti la proiezione del documentario ‘Il prezzo che paghiamo’ di Sara Manisera realizzato con Greenpeace e ReCommons (17.30). Giovedì il Festival ospiterà una giornata speciale dedicata alla Palestina.

La serata (ore 21.15) proporrà i film vincitori dell’edizione 2025 del ‘Nazra Palestinian Film Festival’, rassegna diffusa in oltre cinquanta città italiane. Venerdì 17 protagonista sarà Coralina Cataldi-Tassoni, madrina del Festival, con una retrospettiva di opere firmate da Mariano Baino (ore 17.30), seguita alle 21.15 da una selezione di cortometraggi già vincitori di festival partner, tra cui ‘Corto Dorico’. Sabato 18 (ore 17.30) Cataldi-Tassoni sarà presente alla proiezione di ‘Astrid’s Saints’ di Mariano Baino, che concluderà la retrospettiva a lei dedicata, e alle 21.15 parteciperà alla cerimonia finale, durante la quale verranno proiettati e premiati i film vincitori delle sezioni competitive.