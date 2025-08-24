Festival del Giallo, la Mortelliti sulle orme di nonno Camilleri

Giornata di chiusura per il festival ‘Ventimilarighesottoimari in Giallo’ di Senigallia, che anche oggi propone un doppio incontro. Alle ore 18.30 nei giardini della scuola Pascoli Arianna Mortelliti presenterà il suo romanzo ‘Quel fazzoletto color melanzana’, scritto tenendo conto della lezione del nonno Andrea Camilleri. ‘Lumache’, erano chiamati per l’estrema prudenza nella guida, eppure è proprio in un incidente d’auto che Alice e Filippo muoiono. Lara, la figlia trentenne, torna nella provincia laziale per i funerali e rimane invischiata nella miniera di ricordi che la lega all’infanzia. Il passato scivola in lei minando un equilibrio fatto di silenzi e di rimozioni. Riaffiorano così fatalmente crepe ed immagini dimenticate del paese in un precipitare di rimandi, percorsi e rivelazioni. Arianna Mortelliti scrive un romanzo che tiene conto della lezione del nonno Andrea Camilleri: una comunità piccola che dietro alla maschera della solidarietà nasconde guasti e nodi da sciogliere.

Alle ore 21.30, sempre nei giardini della ‘Pascoli’, il critico Massimo Raffaeli si chiederà se oggi è possibile fare della letteratura che non rientri fatalmente in un genere già codificato. Raffaeli alternerà teoria letteraria e ricordi personali, anche sulla base della sua lunga presenza al festival di Senigallia dove ha trattato, fra gli altri, testi di Pasolini e Gadda, Simenon e Boris Vian, Moravia e Vincenzo Consolo.