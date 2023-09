Festival del giornalismo d’inchiesta: questa sera don Marco Pozza cappellano del carcere di Padova

Altro appuntamento stasera per il Festival del giornalismo d’inchiesta delle Marche "Gianni Rossetti", organizzato dal circolo culturale Ju-ter club Osimo e la Confartigianato Imprese di Ancona. Ospite don Marco Pozza, voce della sofferenza e della speranza dei detenuti, alle 21 al santuario di San Giuseppe da Copertino di Osimo. Si rinnova lo spazio dedicato alla comunicazione religiosa, il cui premio è stato assegnato quest’anno al parroco per il contributo al cambiamento del modo di fare giornalismo religioso e per la capacità di informare sui temi della fede e dell’impegno caritativo della Chiesa a partire dalla pastorale carceraria. Don Pozza è cappellano del carcere "Due Palazzi" di Padova e autore di quattro volumi scritti con Papa Francesco.