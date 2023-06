Festival del giornalismo d’inchiesta: sul palco da Gratteri a Figliuolo

Ritorna il Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche "Gianni Rossetti", organizzato dal circolo culturale JU-TER Club Osimo in collaborazione col circolo +76, Confartigianato e altri partner. Si inizia con Emma D’Aquino, già conduttrice del TG1 e ora volto di "Amore Criminale" e "Vittime collaterali". Inviata a New York nei giorni dell’attentato dell’11 settembre 2001 e cronista in prima linea in alcuni scottanti casi di cronaca nera, D’Aquino sarà ospite nella serata di apertura il 31 agosto al Teatrino Campana di Osimo. Con lei Matilde D’Errico, autrice di ‘Amore Criminale’ e "Sopravvissute", format dedicato alle storie di donne vittime di violenza riuscite a scappare da relazioni pericolose. Sarà l’occasione per scoprire i retroscena di "Amore Criminale", che dal 2007 porta avanti una grande battaglia di sensibilizzazione e denuncia occupandosi di storie di violenza nel confronti delle donne. L’1 settembre, in Comune toccherà a Francesca Fialdini (giornalista, già conduttrice di "Unomattina") e Andrea Casadio, conduttrice e autore di "Fame d’amore" su Rai 3, dedicata a temi come i disturbi alimentari, le dipendenze da droghe e farmaci, e le forme di ritiro sociale.

I due parleranno appunto delle pericolose conseguenze di un approccio inadeguato a queste condizioni mediche spesso sottovalutate. Per la comunicazione religiosa il 2 settembre al Santuario di San Giuseppe da Copertino sarà premiato don Marco Pozza, cappellano del carcere "Due Palazzi" di Padova, collaboratore di "A Sua Immagine", nonché autore di quattro volumi scritti con Papa Francesco. Tra gli ospiti più attesi (9 settembre) c’è il magistrato Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, che vive sotto scorta dal 1989. Al Palazzetto dello Sport di Filottrano sarà intervistato dal giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi, conduttore di "Quarto Grado".

Altri volti ben noti al pubblico italiano sono il generale. Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l’emergenza Covid19, che il 23 settembre a Teatro Ferrari di San Marcello ripercorrerà i momenti cruciali della gestione della pandemia, accompagnato dal giornalista Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera. Alla direzione del festival confermato Giacomo Galeazzi, giornalista e scrittore.